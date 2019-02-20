Австралийская рифовая крыса стала первой жертвой глобального потепления

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Австралийскую рифовую крысу официально занесли в список вымерших животных. Причиной исчезновения млекопитающего ученые называют глобальное потепление.

Как сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на министерство экологии и энергии Австралии, в последний раз рифовых крыс видели рыбаки в 2009 году. С тех пор ни экологам, ни местным жителям не удавалось обнаружить их следы. 18 февраля 2019 года рифовую мозаичнохвостую крысу официально перевели из числа видов, которым грозит вымирание, в категорию вымерших.

Это животное открыли в 1845 году британские путешественники, высадившиеся неподалеку от Большого Барьерного рифа. Однако экологи обратили внимание на этих крыс только в конце прошлого века, когда заметили, что их популяция резко уменьшилась.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к заметному сокращению численности куликов в Арктике.

Ученые выяснили, что за последние 70 лет хищники стали чаще разорять гнезда куликов. Особенно это заметно в Арктике, где гибнут 2/3 всех гнезд этих птиц. Интерес хищников к куликам проявляется на фоне сокращения числа мышевидных грызунов, которое, в свою очередь, вызвано глобальным потеплением. Ученые прогнозируют значительное сокращение численности северных видов куликов и исчезновение некоторых из них.

Эксперты NASA, в свою очередь, выяснили, что толщина ледяного покрова в Арктике сократилась втрое со второй половины XX века, а его площадь стала меньше на два миллиона квадратных километров. Ученые опасаются, что это приведет к гибели многих животных и уникальных микроорганизмов.