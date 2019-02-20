Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:13

Австралийская рифовая крыса стала первой жертвой глобального потепления

экология животные за рубежом

18:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Graham Robertson/UIG

Австралийскую рифовую крысу официально занесли в список вымерших животных. Причиной исчезновения млекопитающего ученые называют глобальное потепление.

Как сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на министерство экологии и энергии Австралии, в последний раз рифовых крыс видели рыбаки в 2009 году. С тех пор ни экологам, ни местным жителям не удавалось обнаружить их следы. 18 февраля 2019 года рифовую мозаичнохвостую крысу официально перевели из числа видов, которым грозит вымирание, в категорию вымерших.

Это животное открыли в 1845 году британские путешественники, высадившиеся неподалеку от Большого Барьерного рифа. Однако экологи обратили внимание на этих крыс только в конце прошлого века, когда заметили, что их популяция резко уменьшилась.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к заметному сокращению численности куликов в Арктике.

Ученые выяснили, что за последние 70 лет хищники стали чаще разорять гнезда куликов. Особенно это заметно в Арктике, где гибнут 2/3 всех гнезд этих птиц. Интерес хищников к куликам проявляется на фоне сокращения числа мышевидных грызунов, которое, в свою очередь, вызвано глобальным потеплением. Ученые прогнозируют значительное сокращение численности северных видов куликов и исчезновение некоторых из них.

Эксперты NASA, в свою очередь, выяснили, что толщина ледяного покрова в Арктике сократилась втрое со второй половины XX века, а его площадь стала меньше на два миллиона квадратных километров. Ученые опасаются, что это приведет к гибели многих животных и уникальных микроорганизмов.

экология животные за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика