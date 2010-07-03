Температура воздуха в Москве взяла курс на повышение

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Погода в Москве начала улучшаться после аномально холодной недели, сообщает портал "Метеоновости". В понедельник, 1 июля, ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла.

По словам синоптиков, в первый день июля столичный регион будет находиться под влиянием циклона с северо-запада. Во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди, однако воздух в столице прогреется до 23–25 градусов, по области – до 20–25 градусов.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во второй половине дня местами с порывами 12–15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба.

Накануне сообщалось, что на этой неделе осадки сохранятся, местами возможны небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В среду и четверг днем воздух прогреется до +24...+27 градусов в Москве и +22...+23 в области. Такая погода сохранится вплоть до конца наступающей недели.

В Москве с 27 по 29 июня выпало более 50 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 75 миллиметров.

Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. Синоптики утверждают, что холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.