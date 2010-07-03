На Филиппинах открыли два новых вида крыс

Ученые обнаружили два ранее неизвестных вида землеройных крыс, сообщает "Мир 24". Их нашли на крупнейшем острове Филиппинского архипелага – Лусоне.

Грызунов назвали Rhynchomys labo и R. Migan. Их отличают пушистый мех, заостренные морды и задние лапы, похожие по строению на конечности кенгуру. Биологам долгое время не удавалось идентифицировать этих крыс, поскольку они вели скрытный образ жизни и не реагировали на обычные приманки с кокосом и арахисовым маслом.

Только когда ученые заменили плоды дождевыми червями, к этой "закуске" сбежалось несколько десятков особей, пополнив тем самым длинный список эндемичных обитателей уникальной островной экосистемы.

Крысы обитают в труднодоступных областях гор Лабо и Минган. Специалисты говорят, что у каждой горы есть свой собственный вид мелких грызунов. Ученые считают, что островные грызуны могли произойти от одного предка, но расселились по архипелагу и, оказавшись в изолированных условиях, развивались каждые своим путем.

В начале года сообщалось, что австралийскую рифовую крысу официально занесли в список вымерших животных. Причиной исчезновения млекопитающего ученые называют глобальное потепление.

В последний раз рифовых крыс видели рыбаки в 2009 году. С тех пор ни экологам, ни местным жителям не удавалось обнаружить их следы. Это животное открыли в 1845 году британские путешественники, высадившиеся неподалеку от Большого Барьерного рифа. Однако экологи обратили внимание на этих крыс только в конце прошлого века, когда заметили, что их популяция резко уменьшилась.