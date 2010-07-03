Июль в Москве начнется с дождей и гроз

На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила заместитель главы Гидрометцентра Надежда Точенова.
"В настоящее время циклон, который обуславливал погоду на предыдущей неделе, отходит на север. В его домовой части наблюдается усиление ветра и достаточно низкий фон температуры. В то же время с запада смещается в нашу сторону теплый фронт, поэтому температурный фон будет расти", – сказала она, передает "Вечерняя Москва".
Осадки сохранятся, местами возможны небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В понедельник, 1 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будет гроза с дождем.
Столбики термометров в начале недели установятся в районе +20...+22 градусов. Аналогичная погода будет и 2 июля.
По ночам температурный фон будет колебаться в пределах +10...+15 градусов.
В среду и четверг днем воздух прогреется до +24...+27 градусов в Москве и +22...+23 в области. Такая погода сохранится вплоть до конца наступающей недели.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве с 27 по 29 июня выпало более 50 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 75 миллиметров.
Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. Синоптики утверждают, что холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.
После аномального июньского холода в столице потеплело
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