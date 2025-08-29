Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

Москвичи могут почтить память композитора и народного артиста СССР Родиона Щедрина в фойе исторического здания Большого театра. Прийти туда можно с 29 по 31 августа.

Щедрин умер в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Его называют уникальным явлением в мировой музыкальной культуре. Творчество композитора неразрывно связано с сюжетами произведений русских писателей. В золотой фонд вошли его балеты "Анна Каренина", "Чайка", а также оперы "Лолита" и "Очарованный странник".

