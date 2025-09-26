Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян почти год боролся с тяжелой болезнью и скончался на 60-м году жизни. С декабря 2024 года он находился в больнице в тяжелом состоянии и провел 9 месяцев в коме.

В 2008 и 2010 годах режиссер перенес два обширных инфаркта, но каждый раз возвращался к работе. В январе 2025 года ему присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

