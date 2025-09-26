Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 16:30

Культура

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян почти год боролся с тяжелой болезнью

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян почти год боролся с тяжелой болезнью

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет

Новости мира: в Италии простились с дизайнером Джорджо Армани

Прощание с итальянским модельером Джорджо Армани состоится в Милане

Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

В Москве простились с худруком "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым

Прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым прошло в Москве

В Москве началось прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым

В Москве простились с режиссером Юрием Карой

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян почти год боролся с тяжелой болезнью и скончался на 60-м году жизни. С декабря 2024 года он находился в больнице в тяжелом состоянии и провел 9 месяцев в коме.

В 2008 и 2010 годах режиссер перенес два обширных инфаркта, но каждый раз возвращался к работе. В январе 2025 года ему присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыкультуравидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика