Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Туров в Турцию становиться все меньше, а спрос превышает предложение. Например, остановиться можно в четырехзвездочном отеле Elysium Elite Hotel & SPA.

Она располагается на первой линии. От аэропорта Антальи до отеля добираться нужно 90 километров. Регион – Сиде. Судя по фото, есть бассейн, водная горка. Очень пестрое оформление холлов. Стоимость тура – от 90 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.