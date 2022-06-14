Отдых россиян в Абхазии может подорожать на 20–30% в 2022 году – власти

Отдых россиян в Абхазии в 2022 году может подорожать на 20–30%, сообщили местные власти.

Тем не менее туры пользуются популярностью из-за относительно невысоких цен, которые стоят дешевле Турции и Египта.

Об обстановке в Абхазии, ценах и впечатлениях от отдыха – в эфире телеканала Москва 24.

