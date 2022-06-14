Путевки в Турцию подорожали на 30%

Путевки в Турцию подорожали на треть по сравнению с прошлым летом. По словам туроператоров, в среднем отдых в пятизвездочном отеле на 10 дней обойдется в 120 тысяч рублей на двоих. Несмотря на это, туры раскупают очень быстро.

Египет из-за сильной жары не так популярен в летний сезон. Однако накануне туда запустили очередные чартеры. Подешевеют ли путевки благодаря этому и какой курорт в итоге выбрать – в эфире телеканала Москва 24.