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Новости

30 июня, 13:15

Транспорт

Москвичам рассказали, каким будет после реконструкции Ленинградский вокзал

Москвичам рассказали, каким будет после реконструкции Ленинградский вокзал

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В Москве продолжается реконструкция Ленинградского вокзала. Специалисты уже расчистили более 10 слоев краски на стенах. В восстановлении первоначального облика здания помогают исторические документы и фотографии.

После проведения работ на первом этаже организуют быстрый проход к поездам, обустроят детскую игровую зону, комнату матери и ребенка, а также медпункт. На втором и третьем этажах появятся комфортные места для отдыха, кафе, библиотека и коворкинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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