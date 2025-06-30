Москвичам рассказали, каким будет после реконструкции Ленинградский вокзал

В Москве продолжается реконструкция Ленинградского вокзала. Специалисты уже расчистили более 10 слоев краски на стенах. В восстановлении первоначального облика здания помогают исторические документы и фотографии.

После проведения работ на первом этаже организуют быстрый проход к поездам, обустроят детскую игровую зону, комнату матери и ребенка, а также медпункт. На втором и третьем этажах появятся комфортные места для отдыха, кафе, библиотека и коворкинг.

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