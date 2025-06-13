Собянин рассказал о достижениях Центра перспективных разработок транспорта

Центру перспективных разработок Московского транспорта исполнился год – об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Центр стал единой площадкой, где специалисты разрабатывают, тестируют и внедряют передовые решения в сфере городской мобильности.

Среди приоритетов – беспилотный транспорт. Уже готов трамвай, прошедший свыше 5 тысяч километров испытаний. Вскоре он начнет перевозить пассажиров. Также на БКЛ готовится к запуску поезд без машиниста, а беспилотный катер проходит тестирование на Москве-реке.

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