"Мой район. Новости": в Алексеевском районе появится дублер проспекта Мира

В Алексеевском районе идут большие дорожные работы. Специалисты модернизируют существующие улицы и строят новые. В частности, реконструируют 1-й Рижский переулок, Новоалексеевскую и Староалексеевскую улицы.

Кроме того, строят новый проезд, который соединит Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы. После открытия этого участка связка станет полноценным дублером проспекта Мира и разгрузит оживленную городскую трассу, а также местные улицы.

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