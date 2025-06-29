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29 июня, 13:10

Транспорт

"Мой район. Новости": в Алексеевском районе появится дублер проспекта Мира

"Мой район. Новости": в Алексеевском районе появится дублер проспекта Мира

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В Алексеевском районе идут большие дорожные работы. Специалисты модернизируют существующие улицы и строят новые. В частности, реконструируют 1-й Рижский переулок, Новоалексеевскую и Староалексеевскую улицы.

Кроме того, строят новый проезд, который соединит Ярославскую и 3-ю Мытищинскую улицы. После открытия этого участка связка станет полноценным дублером проспекта Мира и разгрузит оживленную городскую трассу, а также местные улицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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