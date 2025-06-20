Сергей Собянин рассказал о планах обновления Ярославского вокзала

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Сергей Собянин и гендиректор Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утвердили планы модернизации Ярославского вокзала в Москве.

Как отметила пресс-служба мэра и правительства столицы, комплексная модернизация будет проведена с целью создания комфортных условий для пассажиров. В перечень работ включены:



интеграция объекта в единый транспортный каркас города;

организация новых выходов и входов на станции метро;

замена инженерного оборудования;

ремонт кровли и фасадов;

создание дополнительного пространства для пассажиров.

В ходе модернизации будет отреставрирована историческая часть здания вокзала. Основные изменения затронут внутреннее пространство. В частности, на 30% вырастет пропускная способность пригородной зоны, а пространство для ожидания поездов увеличится вдвое.

Особое внимание специалисты уделят замене и автоматизации инженерных сетей, созданию понятной навигации и удобных пересадок между разными видами транспорта.

Ярославский вокзал является частью транспортного хаба "Площадь трех вокзалов", которым каждый день пользуются около 350 тысяч пассажиров. Ожидается, что к 2040 году общий пассажиропоток вырастет на 40%, в том числе за счет развития МЦД и запуска высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Ранее Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2. Мэр Москвы и гендиректор РЖД также подписали план-график главных мероприятий для улучшения качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла (ЦТУ) на 2025–2026 годы.

Документ предусматривает возведение еще семи столичных городских вокзалов, реконструкцию Ленинградского вокзала, а также улучшение транспортных связей Москвы с соседними областными центрами.