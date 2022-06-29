Первые рейсы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят 1 июля

Поезда и автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями поедут впервые за восемь лет. Первые рейсы отправятся в пятницу, 1 июля.

Добраться из Симферополя до Херсона или Мелитополя на автобусе можно будет за 1 300 рублей. До Бердянска – за 1 800 рублей. Путь по железной дороге от Джанкоя до Херсона обойдется пассажирам в 310 рублей, а до Мелитополя – в 250 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

