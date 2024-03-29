Дептранс рассказал об обстановке на столичных дорогах 29 марта

В связи с коротким рабочим днем 29 марта и ожидаемым вечерним разъездом около 16:00 столичный Дептранс рекомендует горожанам выезжать в более позднее время или воспользоваться городским транспортом. Трафик может достичь 6–7 баллов.

Свободное движение отмечается на Кутузовском проспекте, МСД и проспекте Багратиона. Строительные работы идут на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на 14-м и 29–32-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.