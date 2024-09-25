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25 сентября, 13:15

Транспорт

Новости регионов: "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus в Ижевске

Новости регионов: "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus в Ижевске

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"АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей e-Largus в Ижевске. Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час и разгон до 100 километров в час менее, чем за 10 секунд. Цена нового автомобиля – от трех миллионов рублей с учетом госсубсидии для покупателей электрокаров.

В Хабаровском крае у Шантарских островов 25 сентября развернулась операция по спасению гренландского кита. За китовым семейством охотились касатки. Спасаясь от них, один из китов выскочил на мель и застрял. В этот момент начался отлив, из-за чего животное оказалось под угрозой. Все это видели туристы и сотрудники компании по организации морских туров. Четыре часа они поливали кита водой, пока не начался прилив. Когда уровень воды поднялся, животное смогло само сняться с мели и уйти в море.

На Камчатке в городе Вилючинске спасатели МЧС России провели соревнования по пожарному кроссфиту. Участники выступали в полном боевом облачении. Общий вес экипировки составил 25 килограммов. С таким грузом нужно было выполнить упражнения с гирями, приседания с подъемом штанги, отжимания и эвакуацию пострадавшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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