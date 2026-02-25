Жители Балашихи пожаловались на долгое ожидание автобусов до Москвы

Из-за снегопадов жителям Балашихи сложно добираться до работы. На автобусы в сторону Москвы скапливаются огромные очереди. Люди жалуются, что ждать приходится часами. По словам пассажиров, такая ситуация происходит ежедневно.

До Нового года автобусы ходили чаще, а после праздников транспорт стал приезжать с большими перерывами. Некоторые жители добираются до работы по два часа в одну сторону и иногда не могут выехать из города. По вечерам аналогичная ситуация складывается в обратную сторону.

