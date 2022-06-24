Новые кассы для покупки билетов на речные трамвайчики открыли в Москве

В Москве открыли новые кассы для покупки билетов на речные трамвайчики. Несколько уже работают на причале Китай-город, он же Устьинский, а также у станции метро "Киевская".

Как рассказали в столичном департаменте транспорта, инфраструктуру будут обновлять и дальше. К тому же прогулочных маршрутов теперь стало больше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.