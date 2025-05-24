24 мая, 18:15Транспорт
В Москве расширят зону динамического тарифа на парковку с 20 июня
С 20 июня в столице начнет действовать динамический тариф еще на 58 участках. Стоимость парковки будет зависеть от загруженности улицы: чем меньше машин – тем дешевле, в некоторых случаях оставить автомобиль можно даже бесплатно.
Система уже доказала свою эффективность на пяти центральных улицах, включая Тверскую Заставу. Теперь она появится на Мясницкой, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других магистралях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.