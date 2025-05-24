В Москве расширят зону динамического тарифа на парковку с 20 июня

С 20 июня в столице начнет действовать динамический тариф еще на 58 участках. Стоимость парковки будет зависеть от загруженности улицы: чем меньше машин – тем дешевле, в некоторых случаях оставить автомобиль можно даже бесплатно.

Система уже доказала свою эффективность на пяти центральных улицах, включая Тверскую Заставу. Теперь она появится на Мясницкой, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других магистралях.

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