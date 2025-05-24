Семьи с двумя и более детьми будут размещать рядом в самолетах без доплаты

Российские авиакомпании обяжут размещать на соседних креслах пассажиров с двумя и более детьми без доплаты. Сейчас такое правило действует только для одного ребенка, что нередко приводит к конфликтам и неудобствам.

В Госдуме обсуждают расширение возрастного порога – с 12 до 14 лет. Законопроект дорабатывается, а инициатива уже получила поддержку крупных перевозчиков. Также сохраняется льгота на детские билеты – скидка 50% действует с начала года и уже предоставлена почти 900 тысячам детей.

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