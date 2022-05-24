В Москве запустили речной трамвайчик от Северного речного вокзала до Химок

Добраться от Северного речного вокзала до Химок теперь можно всего за 30 минут на речном трамвайчике. Билет обойдется в 150 рублей. Оплатить можно банковской картой или "Тройкой". Для детей до семи лет проезд бесплатный.

Всего в столице появилось 8 новых экскурсионных маршрутов. У каждого судна есть свой цвет на карте и расписание. Увидеть их можно на сайте и в приложении "Московский транспорт". Также внутри самих речных трамвайчиков установлены табло с остановками и пересадками, чтобы не запутаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.