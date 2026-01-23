В "Лужниках" открыли новый причал для электросудов в рамках развития речного транспорта

В Москве рядом с олимпийским комплексом "Лужники" появился новый современный причал для электрических судов. Его открытие связано с подготовкой к запуску четвертого маршрута регулярного речного транспорта в столице.

Причал оснащен зарядными станциями, что позволяет судам пополнять запас энергии во время посадки и высадки пассажиров, сокращая простой. Это делает речной транспорт более быстрым и удобным, интегрируя его в общую систему городского сообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.