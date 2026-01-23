Форма поиска по сайту

23 января, 11:15

Транспорт

В "Лужниках" открыли новый причал для электросудов в рамках развития речного транспорта

В "Лужниках" открыли новый причал для электросудов в рамках развития речного транспорта

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 23 января

Москвичам рассказали о трафике на дорогах 23 января

Общественный транспорт станет удобнее для жителей крупных кварталов Москвы с 24 января

Сотни автомобилей россиян остались в портах Японии и Кореи из-за повышения утильсбора

Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта

Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

"Новости дня": первый в России беспилотный поезд метро тестируют в Москве

Первый в России беспилотный поезд метро тестируют в Москве

Столичный Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт

В Москве рядом с олимпийским комплексом "Лужники" появился новый современный причал для электрических судов. Его открытие связано с подготовкой к запуску четвертого маршрута регулярного речного транспорта в столице.

Причал оснащен зарядными станциями, что позволяет судам пополнять запас энергии во время посадки и высадки пассажиров, сокращая простой. Это делает речной транспорт более быстрым и удобным, интегрируя его в общую систему городского сообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

