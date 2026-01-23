Общественный транспорт станет удобнее для жителей крупных кварталов Москвы с 24 января

Маршруты общественного транспорта станут удобнее для жителей нескольких кварталов Москвы с 24 января. Изменения затронут север, запад и юг города, а также Новомосковский округ.

Автобусы и электробусы станут подъезжать ближе к жилым домам и станциям рельсового транспорта. Например, в южном округе маршрут с999 пойдет до станции метро "Новомосковская". Это связано с открытием новой дороги в Коммунарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

