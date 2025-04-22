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22 апреля, 17:30

Транспорт

Новости Москвы: пик автомобильного трафика ожидается 1 мая

Новости Москвы: пик автомобильного трафика ожидается 1 мая

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Жители столицы начнут покидать город 30 апреля в преддверии майских праздников, сообщили в департаменте транспорта. Основной поток автомобилей придется на 1 мая – в этот день ожидается до 2,5 миллиона машин. Заторы прогнозируют на Ленинградском, Щелковском и Липецком шоссе, а на Дмитровском шоссе и проспекте Генерала Дорохова движение будет свободнее.

В этом году в досрочный период итоговую аттестацию в Москве пройдут свыше 100 девятиклассников. Всего ОГЭ будут сдавать около 118 тысяч выпускников. В числе новшеств – возможность выбрать только два обязательных предмета, если ученик планирует поступать в колледж. Изменения можно внести на портале mos.ru до 15 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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