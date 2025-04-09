Потребительские кредиты стали пользоваться меньшим спросом среди россиян

Россияне стали меньше брать в долг. Количество заявок на потребительские кредиты серьезно сократилось из-за высоких ставок. Вдобавок к этому, по данным Национального бюро кредитных историй, в феврале доля отказов в потребительском кредитовании превысила 75%.

Доля отказов уже превышала 70% в апреле 2024-го, в октябре показатель снизился до 67%, а затем снова пошел вверх. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.