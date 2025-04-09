Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 07:00

Экономика

Потребительские кредиты стали пользоваться меньшим спросом среди россиян

Потребительские кредиты стали пользоваться меньшим спросом среди россиян

Российские банки обяжут подробно рассказывать клиентам об условиях вкладов

Эксперты заявили о неэффективности повышения ключевой ставки в России

"Деньги 24": почему в США решили поднять пошлины на импорт

Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным

Турция временно прекратила экспорт лимонов

Россиянам рассказали, насколько безопасно открывать вклады в банках маркетплейсов

ФАС предупредила об ответственности за повышение цен на продукты перед Пасхой

Минимальную надбавку за ночную работу продлили до 1 сентября 2031 года

Мировые рынки обрушились после введения новых американских пошлин

Россияне стали меньше брать в долг. Количество заявок на потребительские кредиты серьезно сократилось из-за высоких ставок. Вдобавок к этому, по данным Национального бюро кредитных историй, в феврале доля отказов в потребительском кредитовании превысила 75%.

Доля отказов уже превышала 70% в апреле 2024-го, в октябре показатель снизился до 67%, а затем снова пошел вверх. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАлексей Марачев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика