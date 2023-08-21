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Транспорт

Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

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Столичный аэропорт Внуково по независящим от него причинам в понедельник, 21 августа, ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, а часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Накануне, 20 августа, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Тогда шесть рейсов были переправлены в Шереметьево, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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