BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему ПО

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Немецкие автомобильные концерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом сообщает газета "Известия".

Теперь станции ТО не смогут просматривать пробег автомобилей этих марок, историю обслуживания, а также программировать дубликаты ключей.

Информацию об ограничении доступа к ПО подтвердил сотрудник крупнейшего российского дилерского центра BMW "БорисХоф". При этом источник газеты в одном из центров по продаже машин Audi сообщил, что доступ к ПО для владельцев машин этой марки был ограничен уже два месяца назад.

Специалисты также сообщают, что следует ждать в том числе и ограничений функционала официального приложения BMW ConnectedDrive, при помощи которого были доступны удаленное зажигание, прогрев машины, отслеживание уровня топлива и прочее.

В "Автодоме" сообщили, что осуществляют доступ к онлайн-сервисам для BMW через "дополнительные резервные каналы". Сотрудник дилерского центра Audi, в свою очередь, отметил, что на машинах этой марки альтернативного программного обеспечения пока нет и покупать новые модели не рекомендуется.

В компании AGR Automotive group (бывший ООО "Фольксваген Груп Рус") отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Mercedes-Benz также полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

По словам автоэксперта и главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, подобный шаг указывает на подчинение компании Mercedes-Benz санкционному давлению Евросоюза.

Он добавил, что отключение ПО может повлиять на срок ремонта машины и привести к неработоспособности электромобиля.

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения – СМИ