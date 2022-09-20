Новости часа: движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено после сбоя. Об этом сообщил Дептранс.

Первое заседание ЦИК ДНР по референдуму о вхождении в состав РФ прошло в Донецке. Об этом заявили СМИ.

Голосование на референдуме будет проводиться не только в ДНР, но и за ее пределами. Об этом рассказали в ЦИК.