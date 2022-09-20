Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 28 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого в указанных аэропортах РФ было установлено ограничение на полеты до 22 сентября 2022 года. Тогда из-за ограничений перевозчикам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевали.

