График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 12:15

Транспорт

Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Московские аэропорты обслужили 120 рейсов утром 20 февраля

Реставрация Ленинградского вокзала завершится в 2026 году

Новости регионов: вертолет с сотрудниками СК и полиции пропал в Амурской области

Два маршрута трамваев задерживаются на Чертановской улице

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 февраля

В России штраф может грозить нарушившему разметку водителю, если она занесена снегом

Москвичам напомнили о штрафах за нарушение правил парковки во дворах города

Порядка 250 автомобилей вытянул из снега дорожный патруль ЦОДД в пик снегопада в Москве

Маршруты автобусов и электробуров скорректируют в Москве с 21 февраля

Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада утром 20 февраля. Об этом сообщает Росавиация.

Кроме того, горожан попросили пересесть на метро, чтобы не мешать работе техники. В настоящее время специалисты расчищают в Москве не только трассы и тротуары. Они работают и на железнодорожных путях. ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях.

Водителям большегрузов по-прежнему требуется помощь. Многие буксуют на заснеженных участках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоАрина УстюковаРумина КенжалиеваЕлизавета БорисоваИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика