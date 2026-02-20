Шесть рейсов отменили в московских аэропортах из-за снегопада утром 20 февраля. Об этом сообщает Росавиация.

Кроме того, горожан попросили пересесть на метро, чтобы не мешать работе техники. В настоящее время специалисты расчищают в Москве не только трассы и тротуары. Они работают и на железнодорожных путях. ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях.

Водителям большегрузов по-прежнему требуется помощь. Многие буксуют на заснеженных участках.

