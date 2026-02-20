График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 06:30

Транспорт

Москвичам напомнили о штрафах за нарушение правил парковки во дворах города

Порядка 250 автомобилей вытянул из снега дорожный патруль ЦОДД в пик снегопада в Москве

Маршруты автобусов и электробуров скорректируют в Москве с 21 февраля

В России выставили на продажу номер автомобиля стоимостью более 2 млрд рублей

В аэропортах Москвы отменили 34 рейса на прилет и вылет из-за непогоды

Экипажи ЦОДД вышли на помощь буксующим фурам на трассах из-за сильного снегопада в Москве

В Москве корректируют расписание на прилет и вылет из аэропортов из-за снегопада

"Московский патруль": водителям снегоходов напомнили о правах и технике безопасности

В аэропортах Москвы возможны корректировки расписания на прилет и вылет из-за снегопада

Заторы в Москве достигли 8 баллов из-за сильного снегопада

Штраф за нарушение правил парковки во дворах Москвы составит до 5 тысяч рублей. Нельзя оставлять автомобиль на тротуаре, на газонах и зеленых насаждениях, даже если они под снегом, а также на детских и спортивных площадках и на местах для инвалидов, которые обычно обозначены соответствующими знаками и разметкой.

Кроме того, запрещено парковаться на въезде или выезде из двора, на местах для специальной пожарной техники и у мусорного бака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

