Москвичам напомнили о штрафах за нарушение правил парковки во дворах города

Штраф за нарушение правил парковки во дворах Москвы составит до 5 тысяч рублей. Нельзя оставлять автомобиль на тротуаре, на газонах и зеленых насаждениях, даже если они под снегом, а также на детских и спортивных площадках и на местах для инвалидов, которые обычно обозначены соответствующими знаками и разметкой.

Кроме того, запрещено парковаться на въезде или выезде из двора, на местах для специальной пожарной техники и у мусорного бака.

