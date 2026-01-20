Эксперт предложил оставить поезд "Аврора" на маршруте Москва – Санкт-Петербург

Эксперт в области транспорта Павел Иванкин считает целесообразным оставить поезд "Аврора" на историческом направлении Москва – Санкт-Петербург, поскольку он является нишевым продуктом для комфортного пятичасового путешествия. При этом "Сапсаны", по его мнению, можно перевести на новые маршруты для подготовки инфраструктуры.

Новые поезда для высокоскоростных магистралей, название которых пока не разглашается, будут развивать скорость до 400 километров в час и вмещать 454 пассажира. Они будут оснащены технологиями машинного зрения, а пассажирам предложат на выбор четыре класса обслуживания.

