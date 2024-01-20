Заммэра Бочкарев рассказал о планах увеличить пропускную способность МЦК

Пропускную способность на МЦК продолжат увеличивать. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев. По его словам, Московское центральное кольцо оказалось востребованным у москвичей, а рассчитанный на пять лет запас по пассажиропотоку уже достигнут.

Также Андрей Бочкарев отметил, что на данный момент идут работы для увеличения способности МЦК перевозить еще больше пассажиров. Специалисты будут анализировать потоки и вырабатывать программу.

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