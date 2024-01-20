Власти Москвы рассказали о планах увеличить пропускную способность МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы в перспективе могут увеличить пропускную способность на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

"Наши планы по развитию МЦК по росту пассажирооборота были превышены реальной заинтересованностью москвичей этим элементом нашей транспортной инфраструктуры", – напомнил он.

Однако, по его словам, этот запас уже был достигнут, поэтому сейчас идут работы для увеличения способности МЦК перевозить еще больше пассажиров.

Планируется не только увеличить количество и размер поездов, но и расширить и реконструировать некоторые остановочные пункты, сказал заммэра. Также в рамках этих планов власти могут провести интенсификацию систем связи и энергоснабжения.

Планы на развитие МЦК будут будут спланированы с учетом работы коллег из РЖД, сказал Бочкарев. Поэтому анализ пассажиропотока и создание программы развития будут продолжены в 2024 году.

Ранее стало известно, что РЖД запустит на МЦК частично беспилотный поезд. Это может произойти уже летом этого года, сказал глава компании Олег Белозеров.

В целом пассажиры Московского центрального кольца совершили один миллиард поездок, заявил Сергей Собянин. Он напомнил, что МЦК заработало в 2016 году и продолжает свое развитие.

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