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19 ноября, 11:30

Транспорт

Эксперты прокомментировали увеличение штрафов за нарушение ПДД с 2025 года

Эксперты прокомментировали увеличение штрафов за нарушение ПДД с 2025 года

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После Нового года ожидается значительное увеличение автоштрафов. Правительство разрабатывает соответствующие поправки к кодексу об административных правонарушениях, включая отмену скидки в 50% при оперативной оплате. Теперь максимальная скидка составит 25%.

Руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский отметил, что после возможной индексации решение о размере штрафов будут принимать депутаты Госдумы, и если они поддержат повышение, то штраф может вырасти в два раза. Владимир Сажин, автоэксперт, подчеркнул, что изменения направлены на побуждение водителей соблюдать правила. Он предложил ограничить эксплуатацию автомобиля для водителей, не оплативших штрафы в течение трех месяцев на сумму более 5 тысяч рублей.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко отметил, что многие водители недооценивают серьезность нарушений, таких как использование мобильного телефона за рулем или несоблюдение дистанции, которые часто приводят к ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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