Мокрый снег с дождем прогнозируется в Москве 19 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице во вторник, 19 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от нуля до плюс 5 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Московских водителей призвали соблюдать внимательность за рулем в связи с ухудшением погоды. Автомобилистам рекомендовали отложить поездки на личном транспорте, не отвлекаться за рулем, оценивать дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Постоянный снежный покров может установиться в столичном регионе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. Всего в конце этой недели в Москве выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября.