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19 апреля, 09:15

Транспорт

Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль к 2028 году

Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль к 2028 году

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Москву и Петербург свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль. Время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут – это вдвое быстрее, чем на "Сапсане". Новые отечественные поезда будут двигаться со скоростью до 360 километров в час. Первую в России высокоскоростную магистраль планируют запустить в 2028 году.

Строительство стартовало на Ленинградском вокзале – там появятся пятый и шестой пути. ВСМ пройдет через шесть регионов, с 16 остановками, четыре из которых – в Москве. Проект обещает стимулировать развитие туризма, бизнеса и улучшить экологическую ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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