С момента запуска беспилотный трамвай перевез более 60 тысяч пассажиров в Москве. Транспорт курсирует по маршруту № 10 – от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. В кабине пока находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением и решает возникающие вопросы.

Транспорт начал работу в сентябре 2025 года и стал первым в мире трамваем-беспилотником, регулярно перевозящим пассажиров. Программное обеспечение разработали сотрудники метро, а технология принадлежит московскому правительству.

