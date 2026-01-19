Форма поиска по сайту

19 января, 12:15

Транспорт

Беспилотный трамвай перевез более 60 тысяч пассажиров в Москве

Почти 20 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построили в Москве в 2025 году

Городские камеры показали трафик на Сухаревской площади

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 19 января

Водителям предложили давать отсрочку перед эвакуацией авто в России

Водителям в России могут разрешить показывать права через МАХ

Московские водители стали бороться за расчищенные от снега парковочные места

На Лабораторной улице в Москве закроют одну полосу движения

Несколько изменений для авиапассажиров вступят в силу в России

"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

С момента запуска беспилотный трамвай перевез более 60 тысяч пассажиров в Москве. Транспорт курсирует по маршруту № 10 – от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. В кабине пока находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением и решает возникающие вопросы.

Транспорт начал работу в сентябре 2025 года и стал первым в мире трамваем-беспилотником, регулярно перевозящим пассажиров. Программное обеспечение разработали сотрудники метро, а технология принадлежит московскому правительству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

