Новости регионов: поезд из КНДР впервые за 5 лет прибыл в РФ

В Россию впервые за 5 лет прибыл пассажирский поезд из КНДР. Он будет курсировать по маршруту Пхеньян – Москва два раза в месяц. Состав пересек границу 18 июня и сделал остановку на станции Хасан в Приморье. Пхеньян – Москва является самым длинным в мире беспересадочным железнодорожным маршрутом. Расстояние между столицами составляет более 10 тысяч километров, а путь занимает 8 суток.

Тем временем пожар произошел в подмосковном Щелкове. Там загорелось помещение автосервиса. Пламя охватило 400 квадратных метров. К этой минуте пожар удалось локализовать. По данным МЧС, один человек получил отравление продуктами горения, медики увезли его в больницу. На месте происшествия работают 35 спасателей и 8 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.