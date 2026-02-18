В ЦОДД москвичам рекомендовали использовать метро для поездок городу. По словам ведущего специалиста ситуационного центра Юлии Светловой, поездка на личном автомобиле может занять значительно больше времени из-за непогоды.

Она отметила, что в случае, если поездку на автомобиле отложить невозможно, нужно оставить запас времени и заранее проложить альтернативный маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.