18 февраля, 16:15

Транспорт

В ЦОДД москвичам рекомендовали использовать метро для поездок городу

В ЦОДД москвичам рекомендовали использовать метро для поездок городу

В ЦОДД москвичам рекомендовали использовать метро для поездок городу. По словам ведущего специалиста ситуационного центра Юлии Светловой, поездка на личном автомобиле может занять значительно больше времени из-за непогоды.

Она отметила, что в случае, если поездку на автомобиле отложить невозможно, нужно оставить запас времени и заранее проложить альтернативный маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортпогодагородвидеоМаксим ШаманинЕлизавета Двирник

