18 февраля, 07:15Транспорт
Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта из-за погоды
В связи с непростыми погодными условиями москвичам рекомендуют оставить машины дома и пересесть на общественный транспорт. В Дептрансе сообщили, что 18 и 19 февраля в центре города возможны локальные ограничения движения.
Если поездка на личном автомобиле все же необходима, то стоит заложить дополнительное время на дорогу. Водителям посоветовали заранее построить маршрут или перенести поездку в центр Москвы на другой день.
