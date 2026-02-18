Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта из-за погоды

В связи с непростыми погодными условиями москвичам рекомендуют оставить машины дома и пересесть на общественный транспорт. В Дептрансе сообщили, что 18 и 19 февраля в центре города возможны локальные ограничения движения.

Если поездка на личном автомобиле все же необходима, то стоит заложить дополнительное время на дорогу. Водителям посоветовали заранее построить маршрут или перенести поездку в центр Москвы на другой день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.