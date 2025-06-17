Электробусы нового поколения вышли на маршруты по Москве

Столица уделяет большое внимание заботе об экологии. Город становится чище и безопаснее для окружающей среды, в том числе благодаря развитию электротранспорта. Например, недавно на севере Москвы начали курсировать электробусы нового поколения. Они не только экологичны, но и сделаны по самым строгим стандартам безопасности и комфорта для пассажиров.

В настоящее время эта модель курсирует на двух маршрутах: № 384 и 384к. Доехать на них можно до Белорусского и Савеловского вокзалов.

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