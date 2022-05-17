Весь закупаемый для Москвы транспорт производится в РФ – Ликсутов

Столица закупает транспорт, который производят в России. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Максимальный процент отечественного производства приходится на электробусы. Кроме того, правительство города поддерживает транспортное машиностроение долгосрочными контрактами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.