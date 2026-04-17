Оплату проезда по биометрии начали тестировать в наземном транспорте Москвы. Проверку проводят в 18 электробусах маршрута м53, сообщили в Дептрансе.

Сейчас главная задача заключается в определении местоположения пассажира, чтобы платежи списывались за проезд в конкретном автобусе или электробусе.

В рамках тестирования будут использоваться два метода: Bluetooth-метки в салонах и камеры. В перспективе, чтобы воспользоваться этой услугой, пассажирам нужно будет открыть приложение "Метро Москвы", подтвердить свою геоточку на маршруте и произвести оплату.

