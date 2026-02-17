Туристы из Москвы выбрались из снежного бурана в Териберке Мурманской области. Людей организованно вывезли автобусами, как только дорожным службам удалось пробиться к поселку по занесенным трассам. Многие опоздали на самолеты и поезда, им пришлось покупать новые билеты и оплачивать проживание в гостиницах.

Москвичка рассказала, что потеряла порядка 15 тысяч рублей на невозвратных билетах. Также пришлось забронировать жилье в Мурманске за 10 тысяч рублей. Туристка из Казани, в свою очередь, сообщила, что дополнительные расходы на двоих составили более 50 тысяч рублей без учета оплаченного тура. При этом еда и вода в поселке стоили дорого.

