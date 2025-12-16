Причиной прерванного взлета самолета в Шереметьево стало падение мощности тяги двигателя

Причиной прерванного взлета самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево, по предварительной информации, стало уменьшение мощности тяги одного из двигателей. Речь идет о рейсе на Кубу.

Как сообщалось ранее, при взлете пассажиры увидели яркую вспышку со стороны правого двигателя, после чего самолет затормозил. На место прибыли пожарные и спасатели. Всех пассажиров благополучно вернули в терминал аэропорта, пострадавших нет.

