16 февраля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В аэропорту Казани самолет в Москву выкатился за пределы рулежной дорожки

"Новости дня": возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов

Генконсульство России в Гаване сообщило об организации вывозных рейсов для туристов

ЦОДД предупредил о повышенном трафике возле цветочных рынков в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Москвичей призвали не парковать машины в периметре очистки кровли

Трубу прорвало на станции МЦД-4 Нижегородская

Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия запустят с 8 марта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

93 объекта социальной инфраструктуры возвели в Москве в 2025 году, сообщил Сергей Собянин. Построено 63 образовательных объекта, флагманский центр ГКБ имени В. М. Буянова, многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира. В этом году возведут более 100 детских садов, школ, медицинских и спортивных объектов.

"Строители почти завершили монолитные работы на станции "Бульвар Генерала Карбышева", что позволило им перейти к архитектурной отделке станции. Сейчас почти выполнено оформление путевых стен платформенного участка: уже смонтированы буквы названия, пол платформы практически полностью уложен гранитом, предстоит облицевать потолок и колонны. в настоящий момент станция готова более чем наполовину", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Готовность здания нового детского сада в Филимонковском районе составляет 70%. Детсад будет рассчитан на 350 мест и станет седьмым в микрорайоне.

