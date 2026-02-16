Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

93 объекта социальной инфраструктуры возвели в Москве в 2025 году, сообщил Сергей Собянин. Построено 63 образовательных объекта, флагманский центр ГКБ имени В. М. Буянова, многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира. В этом году возведут более 100 детских садов, школ, медицинских и спортивных объектов.

"Строители почти завершили монолитные работы на станции "Бульвар Генерала Карбышева", что позволило им перейти к архитектурной отделке станции. Сейчас почти выполнено оформление путевых стен платформенного участка: уже смонтированы буквы названия, пол платформы практически полностью уложен гранитом, предстоит облицевать потолок и колонны. в настоящий момент станция готова более чем наполовину", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Готовность здания нового детского сада в Филимонковском районе составляет 70%. Детсад будет рассчитан на 350 мест и станет седьмым в микрорайоне.