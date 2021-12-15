Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2022 году

С 2 января 2022 года в Москве повысится плата за проезд на общественном транспорте. Разовая поездка по "Единому" подорожает на 1 рубль – до 61 рубля, а по карте "Тройка" – на 4 рубля.

В Дептрансе пояснили, что поднять тарифы на проезд пришлось из-за возросших трат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие.

Вырастет цена и на длинные абонементы – 30 и 90 дней. Кроме того, на автобусах и трамваях появятся новые проездные билеты сроком на три месяца и один год.

Изменения не коснутся стоимости проезда по Face Pay, годичного проездного и абонемента на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.