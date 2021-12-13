Москвичи могут арендовать машино-места в подземных паркингах своих домов без торгов

Жители столицы могут арендовать машино-места в подземных паркингах своих домов без торгов. Для тех, у кого есть льготы, предусмотрены специальные тарифы.

Такая аренда доступна по 12 адресам. Узнать их можно на сайте mos.ru.

Стоимость аренды варьируется и зависит от территориальной расположенности объекта. Самые дешевые машино-места находятся за пределами МКАД.

Взять место в аренду можно на 10 лет. В этом году москвичи уже сняли 324 машино-места. На согласовании еще 250 заявок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.