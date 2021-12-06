На большую часть перехватывающих парковок Москвы стало возможно заехать по "Тройке"

На большую часть перехватывающих парковок в Москве теперь можно заехать с помощью карты "Тройка". Такой опцией оснастили уже 43 парковки в столице.

Отмечается, что бумажный билет на въезде получать не нужно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.